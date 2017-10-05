В Удмуртии пассажир напал с ножом на водителя такси

Опубликована: Сегодня 12:10

фото: bryansk.readovka.ru
В Удмуртии пассажир напал с ножом на 27-летнего водителя службы такси. Ночью, сразу после инцидента, пострадавший обратился в полицию.

Он рассказал, что вечером по поступившему заказу вез клиента из поселка Балезино в Глазов, и около 21.00 на ул.Мопра в Глазове, в районе частного сектора, пассажир достал нож и, угрожая им, потребовал у водителя деньги и мобильный телефон. После этого злоумышленник велел таксисту пересесть на заднее сиденье,  асам попытался завести автомобиль. В это время водителю удалось вытолкнуть клиента из салона и уехать с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия) и установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний неработающий, ранее судимый житель поселка Балезино. Подозреваемого задержали и посадили в изолятор временного содержания. Теперь его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



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