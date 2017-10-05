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Усиление ветра ожидается в Ижевске днем 6 октября
Опубликована: Сегодня 14:00 Усиление южного ветра ожидается в Ижевске днем 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба городских властей со ссылкой на данные Удмуртского гидрометцентра.
«Днем 6 октября в Ижевске ожидается усиление южного ветра - порывы 15 метров в секунду», - отмечается в сообщении.
Органы местного самоуправления рекомендуют жителям столицы региона соблюдать меры предосторожности, не оставлять окна и форточки открытыми, не парковать авто под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.