Усиление ветра ожидается в Ижевске днем 6 октября

Опубликована: Сегодня 14:00



фото: bryansknovosti.ru фото: bryansknovosti.ru

«Днем 6 октября в Ижевске ожидается усиление южного ветра - порывы 15 метров в секунду», - отмечается в сообщении.Органы местного самоуправления рекомендуют жителям столицы региона соблюдать меры предосторожности, не оставлять окна и форточки открытыми, не парковать авто под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.