Усиление ветра ожидается в Ижевске днем 6 октября

Опубликована: Сегодня 14:00

фото: bryansknovosti.ru
Усиление южного ветра ожидается в Ижевске днем 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба городских властей со ссылкой на данные Удмуртского гидрометцентра.

«Днем 6 октября в Ижевске ожидается усиление южного ветра - порывы 15 метров в секунду», - отмечается в сообщении.

Органы местного самоуправления рекомендуют жителям столицы региона соблюдать меры предосторожности, не оставлять окна и форточки открытыми, не парковать авто под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.


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