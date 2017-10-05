В Удмуртии полицейского осудили за превышение должностных полномочий

Опубликована: Сегодня 15:50

фото: 2day.kh.ua
В Удмуртии сотрудника полиции осудили за превышение должностных полномочий. Кезский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении потерпевшего).

«В августе 2016 года сотрудником полиции, находившимся в служебном кабинете при исполнении своих служебных полномочий, с целью понуждения к даче признательных показаний в отношении двух потерпевших применено физическое насилие», - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.



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