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В Удмуртии водитель «КамАЗа» протаранил два стоящих на обочине грузовика
Опубликована: Сегодня 16:45 Столкновение трех грузовиков произошло в Удмуртии в среду, 4 октября в 13:50 на 110 километре автодороги «подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М7 Волга».
По сообщению 1 отдела ГИБДД Удмуртии, водитель автомобиля «КамАЗ» — мужчина 1965 года рождения, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил наезд на два стоящих автомобиля (оба марки «КамАЗ») под управлением мужчин 1965 и 1974 годов рождения.
В результате ДТП водитель, совершивший столкновение, получил травмы.
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