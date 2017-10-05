В Удмуртии водитель «КамАЗа» протаранил два стоящих на обочине грузовика

Опубликована: Сегодня 16:45



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По сообщению 1 отдела ГИБДД Удмуртии, водитель автомобиля «КамАЗ» — мужчина 1965 года рождения, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил наезд на два стоящих автомобиля (оба марки «КамАЗ») под управлением мужчин 1965 и 1974 годов рождения.В результате ДТП водитель, совершивший столкновение, получил травмы.