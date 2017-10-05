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Несколько ижевских школ «заминировал» по телефону неизвестный
Опубликована: Сегодня 18:02 После сообщений о минировании нескольких школ в Ижевске полицейские начали проверки. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.
Пока подробности случившегося в силовом ведомстве не уточнили. Между тем, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что поступили сообщения о минировании 6 школ. В соцсетях горожане написали об эвакуации учеников гимназии №56 и школ №20, 27, 65, 68, 74, 91.
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность
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