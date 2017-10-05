Несколько ижевских школ «заминировал»﻿ по телефону неизвестный

Опубликована: Сегодня 18:02



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Пока подробности случившегося в силовом ведомстве не уточнили. Между тем, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что поступили сообщения о минировании 6 школ. В соцсетях горожане написали об эвакуации учеников гимназии №56 и школ №20, 27, 65, 68, 74, 91.Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность