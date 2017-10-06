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ФСБ вычислило, кто «минирует» российские города
Опубликована: Сегодня 08:30 Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, передает «Газета». Он уточнил, что у телефонных террористов есть пособники на территории России.
«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал Бортников.
Глава ФСБ пояснил, что подозреваемые использовали IР-технологию, поэтому определить их место дислокации сложно.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. За это время в 120 городах России были эвакуированы почти 800 тысяч человек. «Заминировано» было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Напомним, накануне в Ижевске были эвакуированы несколько образовательных учреждений после сообщений неизвестного о минировании.
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