ФСБ вычислило, кто «минирует» российские города

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: nardep2016.ru
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, передает «Газета». Он уточнил, что у телефонных террористов есть пособники на территории России.

«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал Бортников.

Глава ФСБ пояснил, что подозреваемые использовали IР-технологию, поэтому определить их место дислокации сложно.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. За это время в 120 городах России были эвакуированы почти 800 тысяч человек. «Заминировано» было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Напомним, накануне в Ижевске были эвакуированы несколько образовательных учреждений после сообщений неизвестного о минировании.



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