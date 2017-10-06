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В Ижевске на улице 30 лет Победы в магазине «Ижтрейдинг» произошел пожар
Опубликована: Сегодня 09:25 Пожар произошел в Ижевске в минувший четверг, 5 сентября, в здании магазина «Ижтрейдинг». По сообщению ГУ МЧС по Удмуртии, в 18.51 на складе магазина на улице 30 лет Победы, 46а произошло короткое замыкание холодильника.
К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 18 огнеборцев, которые ликвидировали возгорание через 15 минут. На площади 30 кв.м. было повреждено оборудование и товарно-материальные ценности в общей сумме на 2 млн рублей. Пострадавших нет.
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