В Ижевске на улице 30 лет Победы в магазине «Ижтрейдинг» произошел пожар

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 18 огнеборцев, которые ликвидировали возгорание через 15 минут. На площади 30 кв.м. было повреждено оборудование и товарно-материальные ценности в общей сумме на 2 млн рублей. Пострадавших нет.