Во Владимирской области 19 человек погибли при столкновении поезда с автобусом

Опубликована: Сегодня 10:20

фото: МЧС по Владимирской области
На станции Покров во Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана заглох на железнодорожном переезде, и в него на полном ходу врезался поезд. В результате аварии, по официальным данным, погибло 19 человек, пишет Life.

Как уточнили в пресс-службе МИД Казахстана, в автобусе находилось 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя, один из которых погиб.

— Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек. Водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало, — сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. По предварительным выводам специалистов регионального МВД, к столкновению поезда с автобусом на станции Покров во Владимирской области привело нарушение водителем автобуса правил дорожного движения.
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