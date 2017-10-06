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Во Владимирской области 19 человек погибли при столкновении поезда с автобусом
Опубликована: Сегодня 10:20 На станции Покров во Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана заглох на железнодорожном переезде, и в него на полном ходу врезался поезд. В результате аварии, по официальным данным, погибло 19 человек, пишет Life.
Как уточнили в пресс-службе МИД Казахстана, в автобусе находилось 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя, один из которых погиб.
— Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек. Водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало, — сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. По предварительным выводам специалистов регионального МВД, к столкновению поезда с автобусом на станции Покров во Владимирской области привело нарушение водителем автобуса правил дорожного движения.
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