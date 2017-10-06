Во Владимирской области 19 человек погибли при столкновении поезда с автобусом

Опубликована: Сегодня 10:20



фото: МЧС по Владимирской области фото: МЧС по Владимирской области

Как уточнили в пресс-службе МИД Казахстана, в автобусе находилось 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя, один из которых погиб.— Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек. Водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало, — сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. По предварительным выводам специалистов регионального МВД, к столкновению поезда с автобусом на станции Покров во Владимирской области привело нарушение водителем автобуса правил дорожного движения.