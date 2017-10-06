Дожди и сильный ветер ожидаются в Ижевске в пятницу и субботу

Опубликована: Сегодня 12:10

фото: infourok.ru
Дожди и сильный ветер ожидаются в Ижевске в пятницу и субботу. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, температура воздуха будет достигать 8-13 градусов тепла по Цельсию.

Сегодня ожидается сильный южный ветер: его порывы днем будут достигать 15-17 м/с, ночью он усилится до 18-23 м/с. Завтра в первой половине дня (до 13-15 часов) ветер будет дуть со скоростью 15-19 м/с. Вместе с этим в республике пройдут дожди.

В воскресенье преимущественно в южных и центральных районах республики ожидаются преимущественно небольшие дожди. Ветер в воскресенье не превысит 6-11 м/с.

В начале следующей недели установится сухая и теплая погода: 9 и 10 октября в дневное время температура воздуха будет достигать 9-14 °С.



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