Генетические факторы являются главной причиной разводов

Опубликована: Сегодня 13:05

фото: mammypage.ru
У детей разведенных родителей с большей вероятностью будут проблемы в супружеских отношениях по сравнению с теми, кто вырос в полных семьях. Как пишет RG, исследователи из Университета Содружества Виргинии (США) объясняют это генетическими факторами.

Специалисты обнаружили высокую частоту расставаний среди партнеров, чьи биологические родители были разведены. В семьях, где воспитывались приемные дети, такая связь не прослеживалась.

- Это довольно существенное открытие. Почти вся предыдущая литература подчеркивала, что развод "передавался" из поколения в поколение в силу психологических факторов. Результаты нашей работы противоречат этому, ставя во главу унаследованный от родителей набор генов, - говорит профессор психиатрии и молекулярной генетики в Отделе психиатрии в Школе медицины VCU Кеннет Кендлер.

Исследователи рекомендуют терапевтам, работающим с "проблемными" парами, ориентироваться на черты личности, которые "генетически провоцируют развод". А именно: вспыльчивость и неспособность контролировать эмоции.



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