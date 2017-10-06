В Удмуртии пьяный водитель комбайна протаранил стоящий «Мерседес»

Опубликована: Сегодня 14:55



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

43-летний водитель зерноуборочного комбайна «ЛИДА» врезался в стоящий грузик «Мерседес АXOR» с полуприцепом, в результате чего водитель «Мерседеса» получил травмы.Госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителя, повторно севшего за руль в алкогольном опьянении, будет возбуждено уголовное дело, по которому виновнику грозит лишение свободы до двух лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.