В Удмуртии пьяный водитель комбайна протаранил стоящий «Мерседес»

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Воткинском районе Удмуртии пьяный водитель комбайна устроил ДТП с грузовиком. По сообщению 1-ого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошла авария накануне, 5 октября, в 11.25 на 28 километре автомобильной дороги «Воткинск – граница Пермского края».

43-летний водитель зерноуборочного комбайна «ЛИДА» врезался в стоящий грузик «Мерседес АXOR» с полуприцепом, в результате чего водитель «Мерседеса» получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителя, повторно севшего за руль в алкогольном опьянении, будет возбуждено уголовное дело, по которому виновнику грозит лишение свободы до двух лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Загрузка...
Теги
безопасность ГИБДД штраф армия музыка торговля Завьялово технологии Ижавто лес мода строительство звезда Голливуд рейтинг промышленность преступление терроризм фестиваль финансы пристав ветеран пожар ДТП физкультура ГЖД Новый год/Рождество прокуратура МВД природа Удмуртия Ува конкурс полиция Александр Волков дороги наркотики кино здоровье медицина Россия депутат Игра бюджет школа Госсовет УР Глазов религия Можга видео алкоголь молодежь зоопарк животные оружие Украина правительство инвалид ремонт Владимир Путин СКП Сарапул занятость Воткинск США МЧС Дмитрий Медведев спортсмен Ижевск Балезино образование банк семья Малая Пурга хоккей убийство дети пенсия туризм Москва бизнес ИжГТУ траур выставка суд футбол розыск погода праздник СМИ телевидение ЖКХ свадьба творчество самолет вода Интернет транспорт выборы долг
Все теги
Яндекс.Погода