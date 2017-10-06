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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию
Опубликована: Сегодня 15:50 В середине октября Удмуртию впервые посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщает пресс-служба Ижевской и Сарапульской епархии, его визит продлится с 13 по 15 октября.
В рамках визита, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх приедет в Сарапул, где совершит Божественную литургию в Покровском соборе. 15 октября Его Святейшество совершит Божественную литургию в Михайловском соборе Ижевска.
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