Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию

Опубликована: Сегодня 15:50

фото: almet-eparhia.info
В середине октября Удмуртию впервые посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщает пресс-служба Ижевской и Сарапульской епархии, его визит продлится с 13 по 15 октября.

В рамках визита, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх приедет в Сарапул, где совершит Божественную литургию в Покровском соборе. 15 октября Его Святейшество совершит Божественную литургию в Михайловском соборе Ижевска.
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