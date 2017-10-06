Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию

Опубликована: Сегодня 15:50



фото: almet-eparhia.info фото: almet-eparhia.info

В рамках визита, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх приедет в Сарапул, где совершит Божественную литургию в Покровском соборе. 15 октября Его Святейшество совершит Божественную литургию в Михайловском соборе Ижевска.