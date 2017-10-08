Популярный порноресурс проанонсировал объемное порно будущего

Опубликована: 6 Октября 2017 г. 18:35

фото: скриншот видео
Порноресурс Brazzers опубликовал видео, в котором представил, как бы выглядел смартфон с функцией показа объемных роликов для взрослых. Как пишет Lenta, видео опубликовано на официальном YouTube-канале компании.

В шутливой рекламе создатели продемонстрировали, что смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.

Кроме того, на видео показали объемную голограмму с обнимающимися участниками. Создатели ролика уверены, что именно так выглядит «будущее порно».


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