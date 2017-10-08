Популярный порноресурс проанонсировал объемное порно будущего

Опубликована: 6 Октября 2017 г. 18:35



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В шутливой рекламе создатели продемонстрировали, что смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.Кроме того, на видео показали объемную голограмму с обнимающимися участниками. Создатели ролика уверены, что именно так выглядит «будущее порно».