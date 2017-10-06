В Подмосковье шесть человек погибли в перевернувшемся автобусе

Опубликована: Сегодня 17:14

фото: МЧС России по Московской области
Автобус, следовавший из Озёр в Москву, попал в аварию в Коломенском районе Подмосковья. По информации Life, шесть человек погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне автобуса находилось 39 человек.

Согласно предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот. В результате произошло опрокидывание автобуса в кювет.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия выясняются.
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