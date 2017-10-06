В Подмосковье шесть человек погибли в перевернувшемся автобусе

Опубликована: Сегодня 17:14



фото: МЧС России по Московской области фото: МЧС России по Московской области

Согласно предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот. В результате произошло опрокидывание автобуса в кювет.На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия выясняются.