Дополнительные 50 млн рублей выделили на уборку улиц Ижевска от снега

Опубликована: Сегодня 14:34

фото: kuznya.info
Правительству Удмуртии поручено изыскать средства на уборку снега с улиц Ижевска этой зимой. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«С 1 ноября возможен уже активный сезон в этом вопросе. Мы соответствующие деньги, которые были просчитаны очень подробно, с участием потенциальных исполнителей, с участием города, доведем в полном объеме, - заявил он. - Было дано поручение изыскать средства, это дополнительно 50 млн рублей. Вы знаете, мы поменяли модель управления, была замена руководителя предприятия, которое занималось этим вопросом в прошлом году».

Как отметил Александр Бречалов, всего на уборку улиц за год планируется потратить около 730 млн рублей.
Загрузка...
Теги
конкурс торговля молодежь свадьба Александр Волков семья строительство Украина алкоголь терроризм ГЖД животные Игра траур природа прокуратура видео Балезино Владимир Путин хоккей Удмуртия Ува Дмитрий Медведев полиция Новый год/Рождество безопасность армия занятость Воткинск преступление технологии ДТП дороги зоопарк Глазов долг физкультура медицина депутат туризм школа вода Голливуд транспорт мода выборы убийство пенсия бизнес Россия Ижавто бюджет ГИБДД Госсовет УР правительство дети ремонт суд США Сарапул спортсмен МЧС банк оружие телевидение наркотики финансы Завьялово МВД звезда фестиваль промышленность Малая Пурга Можга инвалид самолет здоровье погода пожар религия Ижевск музыка образование розыск кино ветеран Интернет СМИ ИжГТУ СКП футбол штраф выставка праздник Москва пристав рейтинг творчество лес ЖКХ
Все теги
Яндекс.Погода