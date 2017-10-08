Дополнительные 50 млн рублей выделили на уборку улиц Ижевска от снега

Опубликована: Сегодня 14:34



фото: kuznya.info фото: kuznya.info

«С 1 ноября возможен уже активный сезон в этом вопросе. Мы соответствующие деньги, которые были просчитаны очень подробно, с участием потенциальных исполнителей, с участием города, доведем в полном объеме, - заявил он. - Было дано поручение изыскать средства, это дополнительно 50 млн рублей. Вы знаете, мы поменяли модель управления, была замена руководителя предприятия, которое занималось этим вопросом в прошлом году».Как отметил Александр Бречалов, всего на уборку улиц за год планируется потратить около 730 млн рублей.