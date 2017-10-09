В Ижевске в пять раз выросло погибших в огне людей

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: expert17.ru фото: expert17.ru

Всего с начала года в Ижевске произошло 206 пожаров (за аналогичный период 2016 года - 204 пожара), из огня были спасены 29 человек. Большинство пожаров произошли в жилых домах и причины их практически всегда одинаковы - обветшавшая электропроводка, неисправные печи, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.Сейчас ижевские экстренные службы переходят в режим повышенной боевой готовности. В городе наступает пожароопасный сезон. Закончится он только с окончанием отопительного сезона, когда ижевчане перестанут топить печи и включать обогреватели.