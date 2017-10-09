В Ижевске в пять раз выросло погибших в огне людей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: expert17.ru
Число погибших на пожаре резко выросло в столице Удмуртии. С начала года жертвами огненной стихии стали уже 26 человек, из них трое детей. Еще 20 ижевчан получили различные травмы. Как рассказал «Удмуртской правде» главный госинспектор Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров, то в пять раз больше чем в прошлом году. А с началом холодов риск стать погорельцем еще более возрастает.

Всего с начала года в Ижевске произошло 206 пожаров (за аналогичный период 2016 года - 204 пожара), из огня были спасены 29 человек. Большинство пожаров произошли в жилых домах и причины их практически всегда одинаковы - обветшавшая электропроводка, неисправные печи, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.

Сейчас ижевские экстренные службы переходят в режим повышенной боевой готовности. В городе наступает пожароопасный сезон. Закончится он только с окончанием отопительного сезона, когда ижевчане перестанут топить печи и включать обогреватели.
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