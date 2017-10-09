На Воткинском шоссе в Ижевске сегодня утром сгорел автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:53

фото: vk.com/udmurtiya18rus
На Воткинском шоссе в Ижевске сегодня утром сгорел автомобиль. Информация об этом появилась в группе «ИГГС» соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 8.20 недалеко от СУ-13. Судя по наклейкам на дверях, «Дэу Нексия» использовалась для работы в такси. Из-за чего возник пожар - не сообщается. Потушить иномарку смогли только пожарные, хотя проезжавшие мимо автолюбители использовали несколько огнетушителей.
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