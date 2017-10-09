На Воткинском шоссе в Ижевске сегодня утром сгорел автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:53



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Инцидент произошел около 8.20 недалеко от СУ-13. Судя по наклейкам на дверях, «Дэу Нексия» использовалась для работы в такси. Из-за чего возник пожар - не сообщается. Потушить иномарку смогли только пожарные, хотя проезжавшие мимо автолюбители использовали несколько огнетушителей.