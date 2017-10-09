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На дороге Ижевск – Воткинск грузовик насмерть сбил женщину
Опубликована: Сегодня 10:50 Женщина погибла на дороге Ижевск – Воткинск, попав под колеса грузовика. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе УГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло около 20:00.
34-летний водитель грузовика «Хендай» сбил 43-летнюю женщину. Известно, что она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии женщина погибла.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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