На дороге Ижевск – Воткинск грузовик насмерть сбил женщину

Опубликована: Сегодня 10:50

фото: images.esosedi.ru
Женщина погибла на дороге Ижевск – Воткинск, попав под колеса грузовика. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе УГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло около 20:00.

34-летний водитель грузовика «Хендай» сбил 43-летнюю женщину. Известно, что она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии женщина погибла.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.



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