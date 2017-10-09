На дороге Ижевск – Воткинск грузовик насмерть сбил женщину

Опубликована: Сегодня 10:50



фото: images.esosedi.ru фото: images.esosedi.ru

34-летний водитель грузовика «Хендай» сбил 43-летнюю женщину. Известно, что она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии женщина погибла.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.