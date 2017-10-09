Признаки сексуального влечения выявили ученые

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: lovetv.co
Учёные назвали факторы, влияющие на желание заняться сексом с другим человеком. Как пишет Life, результаты исследования опубликованы в журнале Psychology Today.

Сообщается, что сексуальное влечение появляется на бессознательном уровне. Не отдавая себе отчёта, человек обращает внимание на симметрию тела и лица потенциального партнёра, которую мозг расценивает как признак здоровья и "хороших" генов.

На выбор партнёра также влияет запах. Как показал эксперимент, женщины неосознанно предпочитали футболки мужчин с наиболее симметричными чертами лица. Кроме того, по запаху человек может определить, болен ли потенциальный партнёр, и даже узнать некоторые черты его характера.

На выбор влияет даже химический состав слюны партнёра: по нему рецепторы во рту способны выяснить, насколько иммунная система избранника отличается от его собственной. Такие различия дают наибольшую гарантию того, что дети будут более устойчивы к заболеваниям.


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