Признаки сексуального влечения выявили ученые

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: lovetv.co фото: lovetv.co

Сообщается, что сексуальное влечение появляется на бессознательном уровне. Не отдавая себе отчёта, человек обращает внимание на симметрию тела и лица потенциального партнёра, которую мозг расценивает как признак здоровья и "хороших" генов.На выбор партнёра также влияет запах. Как показал эксперимент, женщины неосознанно предпочитали футболки мужчин с наиболее симметричными чертами лица. Кроме того, по запаху человек может определить, болен ли потенциальный партнёр, и даже узнать некоторые черты его характера.На выбор влияет даже химический состав слюны партнёра: по нему рецепторы во рту способны выяснить, насколько иммунная система избранника отличается от его собственной. Такие различия дают наибольшую гарантию того, что дети будут более устойчивы к заболеваниям.