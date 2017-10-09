ОПГ из 13 человек, занимавшуюся продажей наркотиков, задержали в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:37



фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии

Реализовывались запрещенные вещества через специально созданный интернет-магазин. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий было изъято свыше 5 кг приготовленных к сбыту наркотиков синтетического происхождения.В настоящее время по факту организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело. 9 участников преступной группы заключены под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.