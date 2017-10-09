ОПГ из 13 человек, занимавшуюся продажей наркотиков, задержали в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:37

фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии
Организованную преступную группу из тринадцати человек задержали сотрудники МВД по Удмуртской Республике. Ее участники, среди которых были и иностранные граждане, с 2016 года занимались сбытом синтетических наркотиков на территории Ижевска, Воткинска, Сарапула и Глазова.

Реализовывались запрещенные вещества через специально созданный интернет-магазин. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий было изъято свыше 5 кг приготовленных к сбыту наркотиков синтетического происхождения.

В настоящее время по факту организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело. 9 участников преступной группы заключены под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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