В Удмуртии школьник выжил после наезда поезда

Опубликована: Сегодня 14:07

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В Удмуртии грузовой поезд сбил 17-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР на своей странице в Instagram, школьник перебегал через железнодорожные пути.

Произошел инцидент утром в понедельник, 9 октября, около 06:15 вблизи станции Можга. «Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось, школьник был тяжело травмирован и незамедлительно доставлен в больницу», - отмечается в сообщении. В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту травмирования поездом 17 - летнего школьника, направлявшегося в школу. По предварительным данным 09.10.2017 года в 6 часов 15 минут (время московское) на 1030 км, вблизи железнодорожной станции Можга Горьковской железной дороги грузовым поездом №2173 травмирован подросток, перебегавший через железнодорожные пути. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось, школьник был тяжело травмирован и незамедлительно доставлен в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности на железнодорожном объекте, в частности усиления охраны периметра, установление дополнительных предупреждающих знаков и оснащение поездов видеокамерами. По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято процессуальное решение. #скр#ржд#профилактика#можга#ребенок#школьник#школа#учеба

7 Likes, 1 Comments - Приволжское СУТ СК РФ (@psut.sledcom) on Instagram: "Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации..."



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