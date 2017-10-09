В Удмуртии школьник выжил после наезда поезда

Опубликована: Сегодня 14:07



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Произошел инцидент утром в понедельник, 9 октября, около 06:15 вблизи станции Можга. «Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось, школьник был тяжело травмирован и незамедлительно доставлен в больницу», - отмечается в сообщении. В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.