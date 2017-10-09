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Пешеход погиб на дороге в Игринском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:48 В минувшую субботу, 7 октября, в Игринском районе сбили мужчину. Произошло ДТП в 0.57 на 261 километре автомобильной дороги «Елабуга – Пермь».
56-летний пешеход, который находился на проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, получил смертельную травму.
В Госавтоинспекции уточнили, что с 6 по 8 октября 2017 года зарегистрировано 12 наездов на пешеходов, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. В их числе оказались 6 несовершеннолетних участников дорожного движения.