Финские ученые порекомендовали пить вино для улучшения памяти

Опубликована: 9 Октября 2017 г. 18:02



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Финские ученые предложили новую диету для улучшения памяти. Они рекомендуют добавить в ежедневный рацион рыбу, которая содержит жирные кислоты омега-3, оливковое масло, много растительной пищи, цельнозерновые продукты, бобовые, семена, белое мясо и небольшое количество алкоголя.

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в интервью НСН заявил, что это полезная рекомендация абсолютно для всех, а сохранению памяти и лучшей ее работы нужно выпивать по бокалу красного сухого вина.

«Давно уже все знали о продуктах для памяти и её развития. Но дело в том, что память человека не изучена до конца, так что теоретически ей могут быть полезны самые разные продукты. Есть добавки, которые улучшают память на 10-20%. Употреблять рыбу, полную омегой-3 вообще полезно любому человеку. Так что это рекомендации полезны в любом случае, это нормальная правильная еда. А то, что касается упоминания в этой диете алкоголя, то по рекомендациям ВОЗ женщинам нужно каждый день употреблять 150 миллилитров сухого красного вина, мужчинам - 250 миллилитров. Оно полно антиоксидантами: их в одном бокале больше, чем в 12 чашках хорошего зеленого чая», - пояснил Ковальков.

Добавим, по мнению финских ученых очередь на функцию памяти влияет недостаток витамина B, а также злоупотребление алкоголем и курение. Потому в mind-диету нужно включить ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи.