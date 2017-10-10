С начала года алкоголем отравились 334 жителя Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: flashsiberia.com фото: flashsiberia.com

Летальным исходом закончились 134 случая употребления некачественного алкоголя, что на 31,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.В сообщении отмечается, что во время проверки точек, занимающихся продажей алкоголя, Роспотребнадзор выявил нарушения на 4 предприятиях: ИП Гаджиев О.М. оглы (Ижевск), ИП Шмаков Д.Ю. (Можга), гр. Алиев С.А. (Ижевск), гр. Велиев Т.З. оглы (Ижевск). Их оштрафовали на общую сумму 21,5 тыс. рублей.Также в ходе проверок выявлено 235 штук (23,3 литра) запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции.