С начала года алкоголем отравились 334 жителя Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: flashsiberia.com
С начала года алкоголем отравились 334 жителя Удмуртии. По сообщению пресс-службы Управления Роспотребнадзора по республике, это на 30% больше, чем за такой же период 2016 года.

Летальным исходом закончились 134 случая употребления некачественного алкоголя, что на 31,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В сообщении отмечается, что во время проверки точек, занимающихся продажей алкоголя, Роспотребнадзор выявил нарушения на 4 предприятиях: ИП Гаджиев О.М. оглы (Ижевск), ИП Шмаков Д.Ю. (Можга), гр. Алиев С.А. (Ижевск), гр. Велиев Т.З. оглы (Ижевск). Их оштрафовали на общую сумму 21,5 тыс. рублей.

Также в ходе проверок выявлено 235 штук (23,3 литра) запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции.



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