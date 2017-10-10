Ижевчанин почти украл ВАЗ своего соседа с помощью эвакуатора, чтобы сдать в разбор

Опубликована: Сегодня 09:24

фото: news.kmvcity.ru
В Ижевске водитель эвакуатора едва не стал соучастником преступления, но, благодаря своей бдительности, исправил ситуацию и помог правоохранителям задержать злоумышленника.

В дежурную часть ГИБДД поступил звонок от водителя автомобиля-эвакуатора. Он сообщил, что получил заказ на услугу по эвакуации легкового автомобиля, и у него имеются основания полагать, что данный автомобиль не принадлежит заказчику.

Для проверки информации по маршруту следования эвакуатора был направлен экипаж ДПС.  На ул. 40 лет Победы полицейские остановили транспортное средство с погруженным на него автомобилем ВАЗ-21102, а также двигавшийся впереди автомобиль такси, пассажиром которого был заказчик услуги эвакуатора.

Полицейские установили, что ВАЗ, примерно оцененный в 70 тыс. рублей, принадлежит соседу заказчика - 60-летнему пенсионеру. Также выяснилось, что автомобиль 42-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин пытался похитить с целью последующей сдачи на разбор.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу. По факту покушения на кражу с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время руководством МВД по Удмуртской Республике решается вопрос о поощрении 29-летнего водителя автомобиля-эвакуатора за проявленные бдительность и активную гражданскую позицию, способствовавшие раскрытию преступления «по горячим следам».
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