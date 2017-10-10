Постпредство главы Удмуртии при президенте России решено ликвидировать

Опубликована: Сегодня 10:18



фото: facebook.com/khomich фото: facebook.com/khomich

Как пояснили в администрации руководителя региона, это связано с решением по оптимизации численности чиновников. Представительские функции при этом останутся, просто ликвидируется орган власти. Вместо него будет организовано казенное учреждение.Напомним, сейчас временно исполняющим обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте является Михаил Хомич.Постоянные представительства в Москве сейчас есть у 62 российских регионов, остальные отказались от них.