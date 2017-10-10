В Можгинском районе пенсионеры погибли, отравившись угарным газом

Опубликована: Сегодня 11:12

фото: vk.com
В Можгинском районе погибла семья пенсионеров. Тела 67-летних супругов обнаружили в их доме, в д. Нижний Вишур, утром 8 октября. По предварительным данным, умерли они от отравления угарным газом.

Во время осмотра выяснилось, что автоматическое реле безопасности газового оборудования неисправно. Накануне трагедии супруги несколько дней ремонтировали печь, так как не было тяги для отвода угарных газов.



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