В Можгинском районе пенсионеры погибли, отравившись угарным газом

Опубликована: Сегодня 11:12



фото: vk.com фото: vk.com

Во время осмотра выяснилось, что автоматическое реле безопасности газового оборудования неисправно. Накануне трагедии супруги несколько дней ремонтировали печь, так как не было тяги для отвода угарных газов.