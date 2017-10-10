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Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в Сирии
Опубликована: Сегодня 12:06 Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник, 10 октября, потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, экипаж самолета погиб.
«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», - сообщили в Минобороны.
На земле разрушений нет. С места происшествия доложили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.
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