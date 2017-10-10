Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в Сирии

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: surfingbird.com фото: surfingbird.com

«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», - сообщили в Минобороны.На земле разрушений нет. С места происшествия доложили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.