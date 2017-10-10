К концу недели в Удмуртии чуть похолодает

Опубликована: Сегодня 14:30



фото: love-kmv.ru фото: love-kmv.ru

Со среды начнется плавное понижение температуры воздуха. Однако в целом до конца недели температурный фон будет выше климатических норм. 11 и 12 октября будет преимущественно без осадков, с температурой до +8-13 °С в послеобеденное время, в отдельные ночи вероятен туман.В конце недели временами пройдут дожди, появится ветер, а воздух в дневное время будет прогреваться лишь до +6-11 °С.