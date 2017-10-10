Супруги-должники только после ареста «Нивы» возместили моральный вред жителю Завьяловского района

Опубликована: Сегодня 16:16



фото: 64.fair.ru фото: 64.fair.ru

Несмотря на решение суда, супруги не считали себя виновными и не очень торопились выплачивать деньги за моральный вред. Тогда пристав наложил арест на принадлежащий чете автомобиль «Нива». И уже через неделю 70 тысяч рублей и исполнительский сбор поступили на депозитный счёт.