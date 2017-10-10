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Супруги-должники только после ареста «Нивы» возместили моральный вред жителю Завьяловского района
Опубликована: Сегодня 16:16 В отдел судебных приставов Завьяловского района на исполнение поступил документ, по которому семейная пара обязана выплатить 70 тыс. рублей на двоих соседу по лестничной площадке. Когда-то они в ходе конфликта избили мужчину и нанесли ему «множественные телесные повреждения и ушибы», и теперь каждый из них должен был возместить за моральный вред по 35 тыс. рублей.
Несмотря на решение суда, супруги не считали себя виновными и не очень торопились выплачивать деньги за моральный вред. Тогда пристав наложил арест на принадлежащий чете автомобиль «Нива». И уже через неделю 70 тысяч рублей и исполнительский сбор поступили на депозитный счёт.
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