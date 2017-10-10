Скончался известный экстрасенс Аллан Чумак

Опубликована: Сегодня 17:24

фото: nashbryansk.ru
В Москве в возрасте 82 лет умер народный целитель Аллан Чумак. Первым о его смерти на своей странице в соцсети сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Аллан Чумак получил журналистское образование и в молодые годы работал телекомментатором, пишет "МК". Позже, во время подготовки цикла статей, разоблачающих "магов-шарлатанов", Чумак, как позже объяснял, почувствовал в самом себе некие экстрасенсорные способности. Он рассказывал, что целительству его обучали некие голоса, которые посменно диктовали ему, что делать, чтобы лечить людей и не наносить им вреда.

Бешеную популярность Чумак приобрел в годы перестройки. В своих телесеансах он предлагал зрителям дистанционно заряжать доброй энергией различные жидкости, прежде всего воду. Передачи Чумака в конце 80-х - начале 90-х собирали у экранов миллионы советских граждан и трехлитровых банок. Однако после принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет.

В начале 2000-х Чумак пробовал себя в политике, в частности, баллотировался на выборах в Государственную Думу в Самарской области, однако набрал чуть больше 3% голосов.

В последние годы Чумак продолжал заниматься целительством. Он предлагал приобретать DVD-диски со своими сеансами, заряженные фотографии. Недавно появилась новая услуга - исцеление онлайн - для тех, кто не может посетить экстрасенса лично.


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