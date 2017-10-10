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Житель Удмуртии избил молотком любовника жены, увидев в окно измену
Опубликована: Сегодня 18:33 Девять месяцев исправительных работ с удержанием 10 % от заработка в доход государства - такое наказание понесет 34-летний житель Камбарки за то, что ворвался в дом, в котором застукал свою жену с любовником.
В июле текущего года камбаряк зашел во двор дома знакомого односельчанина и через окно увидел, как тот дерет в постели его супругу. Испытав прилив ревности, гость подобрал лежавший во дворе молоток, разбил им стекло в окне и залез в дом. Завязалась потасовка, любовник женщины попытался вытолкать незваного гостя, но получил несколько ударов молотком по голове.
Убежав из чужого дома мужчина с рогами и молотком убежал, и даже перестал появляться дома. Однако, его задержали и осудили по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).
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