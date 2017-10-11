Названа дата презентации новых банкнот в 200 и 2000 рублей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: plusworld.ru
Новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей будут представлены в четверг, 12 октября. Банкноты презентуют в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях защиты новых банкнот и ответят на все вопросы, пишет ФАН.

На купюре номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока, номиналом 200 рублей — Севастополя.



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