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Названа дата презентации новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Опубликована: Сегодня 08:30 Новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей будут представлены в четверг, 12 октября. Банкноты презентуют в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях защиты новых банкнот и ответят на все вопросы, пишет ФАН.
На купюре номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока, номиналом 200 рублей — Севастополя.
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