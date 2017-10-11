В Граховском районе гулявшая в поле девочка лишилась голени

Опубликована: Сегодня 09:25

фото: deere.ru
Во время уборочной страды в Граховском районе 13-летняя девочка лишилась ноги. По сообщению следователей, произошел инцидент вчера, 10 октября, днем.
 
Выполняя полевые уборочные работы, 58-летний механизатор СПК «Родина» управлял кормоуборочным комбайном JOHN DEERE 7350 на кукурузном поле, где в это же время находились три 13-летние девочки. «В ходе уборки кукурузы комбайн правым концом жатки зацепил ногу одной из девочек причинив травматическую ампутацию голени», - говорится в сообщении правоохранителей. Комбайнер оказал подростку первую медицинскую помощь и вызвал бригаду медиков.

Водителя техники проверили на употребление алкоголя и установили, что мужчина был трезв. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.



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