В Граховском районе гулявшая в поле девочка лишилась голени

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: deere.ru фото: deere.ru

Выполняя полевые уборочные работы, 58-летний механизатор СПК «Родина» управлял кормоуборочным комбайном JOHN DEERE 7350 на кукурузном поле, где в это же время находились три 13-летние девочки. «В ходе уборки кукурузы комбайн правым концом жатки зацепил ногу одной из девочек причинив травматическую ампутацию голени», - говорится в сообщении правоохранителей. Комбайнер оказал подростку первую медицинскую помощь и вызвал бригаду медиков.Водителя техники проверили на употребление алкоголя и установили, что мужчина был трезв. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.