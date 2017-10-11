Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал велосипедист

Опубликована: Сегодня 11:02



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

32-летний мужчина управлял велосипедом «Форвард» и получил многочисленные травмы после того, как его сбил неустановленный автомобиль.Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем, кто владеет информацией по данному происшествию, сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701 или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД МВД по УР по телефонам: 415-759, 415-732, 415-738.