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Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал велосипедист
Опубликована: Сегодня 11:02 Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев наезда на велосипедиста. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 10 октября, в 17.25 напротив дома № 110 на улице Камбарская.
32-летний мужчина управлял велосипедом «Форвард» и получил многочисленные травмы после того, как его сбил неустановленный автомобиль.
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем, кто владеет информацией по данному происшествию, сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701 или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД МВД по УР по телефонам: 415-759, 415-732, 415-738.