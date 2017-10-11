В выходные в Ижевске пройдет Всероссийский велокросс

Опубликована: Сегодня 12:34

фото: god257.izh.ru
В ближайшие выходные в Ижевске пройдет Всероссийский велокросс. Как сообщают организаторы, мероприятие состоится уже в 47-й раз.

В этом году в велокроссе примут участие спортсмены из городов Удмуртской Республики и Челябинской области, а также из Перми, Тюмени, Пышмы, Самары и Санкт-Петербурга.

Мероприятие будет организовано в два этапа. 14 октября состоятся церемония открытия и парад. Начало соревнований – в 12:30

Заезды продолжатся в воскресенье, 15 октября: в 11:00 начало соревнований, в 14:30 – награждение победителей. Место проведения – Березовая роща.
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