Лидер Туркменистана подарил Владимиру Путину щенка алабая

Опубликована: Сегодня 13:57



фото: Константин Завражин/RG фото: Константин Завражин/RG

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он в начале встречи.Глава Туркмении отметил, что российский лидер очень много делает в вопросах экологии."У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привёз с собой этого маленького алабая", - добавил он.Напомним, 7 октября президенту России исполнилось 65 лет. Одиннадцать президентов различных государств поздравили Владимира Путина по телефону, также в адрес российского лидера поступило множество телеграмм от властей других зарубежных стран.