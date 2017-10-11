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Лидер Туркменистана подарил Владимиру Путину щенка алабая
Опубликована: Сегодня 13:57 В Сочи началась встреча лидеров России и Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского президента с прошедшим днем рождения и подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный, пишет Life.
"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он в начале встречи.
Глава Туркмении отметил, что российский лидер очень много делает в вопросах экологии.
"У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привёз с собой этого маленького алабая", - добавил он.
Напомним, 7 октября президенту России исполнилось 65 лет. Одиннадцать президентов различных государств поздравили Владимира Путина по телефону, также в адрес российского лидера поступило множество телеграмм от властей других зарубежных стран.
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