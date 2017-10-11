|
В Ижевске 29 ДТП произошло с участием велосипедистов
Опубликована: Сегодня 15:40 С мая по сентябрь 2017 года в столице Удмуртии произошло 29 ДТП с участием велосипедистов, в 12 случаях участниками были несовершеннолетние. Одной из главных причин наездов является то, что велосипедисты пересекают проезжею часть в зоне пешеходного перехода не спешившись.
Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Ижевску напоминает: велосипед является травмоопасным видом транспортного средства и требует ответственного отношения. Если велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, делать это необходимо только пешком, ведя велосипед рядом с собой.
Пересекая проезжую часть на велосипеде, велосипедист не может быстро оценить дорожную ситуацию, в результате чего происходит столкновение с автомобилем, который двигается по проезжей части.
Кроме того, в осенний период при коротком световом дне необходимо использовать на своей одежде и велосипеде световозвращающие элементы.
Загрузка...