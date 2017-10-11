В Ижевске 29 ДТП произошло с участием велосипедистов

Опубликована: Сегодня 15:40

фото: turdaki.rgor.pnzreg.ru
С мая по сентябрь 2017 года в столице Удмуртии произошло 29 ДТП с участием велосипедистов, в 12 случаях участниками были несовершеннолетние. Одной из главных причин наездов является то, что велосипедисты пересекают проезжею часть в зоне пешеходного перехода не спешившись.

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Ижевску напоминает: велосипед является травмоопасным видом транспортного средства и требует ответственного отношения. Если велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, делать это необходимо только пешком, ведя велосипед рядом с собой.

Пересекая проезжую часть на велосипеде, велосипедист не может быстро оценить дорожную ситуацию, в результате чего происходит столкновение с автомобилем, который двигается по проезжей части.

Кроме того, в осенний период при коротком световом дне необходимо использовать на своей одежде и велосипеде световозвращающие элементы.



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