В Ижевске 29 ДТП произошло с участием велосипедистов

Опубликована: Сегодня 15:40



фото: turdaki.rgor.pnzreg.ru фото: turdaki.rgor.pnzreg.ru

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Ижевску напоминает: велосипед является травмоопасным видом транспортного средства и требует ответственного отношения. Если велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, делать это необходимо только пешком, ведя велосипед рядом с собой.Пересекая проезжую часть на велосипеде, велосипедист не может быстро оценить дорожную ситуацию, в результате чего происходит столкновение с автомобилем, который двигается по проезжей части.Кроме того, в осенний период при коротком световом дне необходимо использовать на своей одежде и велосипеде световозвращающие элементы.