Увидев, как жена получает удовольствие не с ним, житель Удмуртии до смерти избил конкурента

Опубликована: Сегодня 16:56



фото: newstracker.ru фото: newstracker.ru

Обвиняемый проживал в Игринском районе с любимой женщиной, но официально расписаны они не были. Днем 5 октября он неожиданно для всех вернулся с работы и застал свою драгоценную сожительницу с другим. У себя дома. Естественно, на почве ревности разум его помутился, мужик набросился на разрушителя любви и «нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинившие тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни. От полученных травм потерпевший скончался». Так произошедшее описали следователи.В рамках расследования уголовного дела допросили сожительницу обвиняемого и соседку, которой он сообщил о случившемся. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, которые помогут правоохранителям выяснить все обстоятельства произошедшего.