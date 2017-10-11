Увидев, как жена получает удовольствие не с ним, житель Удмуртии до смерти избил конкурента

Опубликована: Сегодня 16:56

фото: newstracker.ru
За убийство по неосторожности будут судить жителя Игринского района, увидевшего измену жены. Решения суда 41-летний, обманутый женой мужчина дожидается под стражей. А грозит ему по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемый проживал в Игринском районе с любимой женщиной, но официально расписаны они не были. Днем 5 октября он неожиданно для всех вернулся с работы и застал свою драгоценную сожительницу с другим. У себя дома. Естественно, на почве ревности разум его помутился, мужик набросился на разрушителя любви и «нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинившие тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни. От полученных травм потерпевший скончался». Так произошедшее описали следователи.

В рамках расследования уголовного дела допросили сожительницу обвиняемого и соседку, которой он сообщил о случившемся. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, которые помогут правоохранителям выяснить все обстоятельства произошедшего.
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