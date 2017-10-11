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Житель Ижевска почти угнал автомобиль, но в нем закончился бензин
Опубликована: Сегодня 18:33 Житель Ижевска обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что его автомобиль марки «Иж» был похищен от одного из домов по ул. Клубной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила пропажу в квартале от места совершения преступления.
Эксперт-криминалист обнаружил в салоне автомобиля следы пальцев рук злоумышленника и после исследования установил личность предполагаемого похитителя. Кроме того, его версию подтвердила и запись с камеры видеонаблюдения. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый ижевчанин.
Выяснилось, что потерпевший припарковал свой автомобиль у круглосуточного ларька на ул. Клубной, при этом оставил ключи от замка зажигания в салоне. Ночью прохожий обратил внимание, что автомобиль не заперт, он решил его угнать и сдать его в пункт авторазбора, однако в «Иже» закончился бензин.
Возбуждено уголовное дело, по которому угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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