Житель Ижевска почти угнал автомобиль, но в нем закончился бензин

Опубликована: Сегодня 18:33



фото: petition.in.ua фото: petition.in.ua

Эксперт-криминалист обнаружил в салоне автомобиля следы пальцев рук злоумышленника и после исследования установил личность предполагаемого похитителя. Кроме того, его версию подтвердила и запись с камеры видеонаблюдения. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый ижевчанин.Выяснилось, что потерпевший припарковал свой автомобиль у круглосуточного ларька на ул. Клубной, при этом оставил ключи от замка зажигания в салоне. Ночью прохожий обратил внимание, что автомобиль не заперт, он решил его угнать и сдать его в пункт авторазбора, однако в «Иже» закончился бензин.Возбуждено уголовное дело, по которому угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.