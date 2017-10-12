В Ижевске УК «Кама» оштрафовали на 250 тыс рублей за двойные платежки

Опубликована: Сегодня 09:24

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За «двойные платежки» в Ижевске управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей. Произошло это после проверки прокуратурой обращений от жителей многоквартирного дома № 47 по ул.Демократическая. Горожане жаловались, что получают платежные документы на оплату отопления и ГВС одновременно от управляющей компании ООО «УК «Кама» и ОАО «Энергосбыт Плюс».

Выяснилось, что с 01 января 2016 года ОАО «Энергосбыт Плюс» расторг договоры на поставку ГВС и теплоснабжения с ООО «УК «Кама», однако управляющая компания незаконно продолжила начислять плату за услуги жителям дома. В связи с этим прокуратурой района в отношении ООО «УК «Кама» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Судья признал ООО «УК «Кама» виновным и назначил административный штраф в размере 250 тыс. рублей. Необоснованно начисленную плату за жилищно-коммунальные услуги жителям дома вернули.



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