Полицейские задержали хозяина наркопритона по ул.Нижней в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:18

фото: 18.мвд.рф
Очередной притон прикрыли сотрудники наркоконтроля в квартире одного из домов по ул.Нижней. Хозяина «черной» квартиры, 37-летнего неработающего, ранее судимого ижевчанина, задержали.

Мужчина с апреля этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым. В ходе обыска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств обнаружили шприцы, ацетилированный опий и другие наркотические вещества.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и теперь ему грозит наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.
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