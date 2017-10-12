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Полицейские задержали хозяина наркопритона по ул.Нижней в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:18 Очередной притон прикрыли сотрудники наркоконтроля в квартире одного из домов по ул.Нижней. Хозяина «черной» квартиры, 37-летнего неработающего, ранее судимого ижевчанина, задержали.
Мужчина с апреля этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым. В ходе обыска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств обнаружили шприцы, ацетилированный опий и другие наркотические вещества.
В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и теперь ему грозит наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.
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