Полицейские задержали хозяина наркопритона по ул.Нижней в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:18



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Мужчина с апреля этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым. В ходе обыска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств обнаружили шприцы, ацетилированный опий и другие наркотические вещества.В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и теперь ему грозит наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.