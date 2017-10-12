Патриарх Кирилл посетит три города Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:12



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13 октября, в 17:00 Патриарх Кирилл помолится за Всенощным бдением в Александро-Невском соборе Ижевска. После богослужения на могиле митрополита Николая (Шкрумко) будет совершена заупокойная лития.14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Предстоятель Русской Православной Церкви в 10:00 совершит Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Сарапула. В этот же день Его Святейшество посетит Спасо-Преображенский кафедральный собор в Глазове.15 октября Патриарх Кирилл в 10:00 совершит литургию в Михайловском кафедральном соборе Ижевска. Посетить богослужения смогут все желающие.