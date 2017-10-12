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Ижевчанина со стамеской и напильником задержали у приоткрытого банкомата
Опубликована: Сегодня 12:31 С поличным, когда он ковырял стамеской и напильником денежный сейф банкомата, полицейские задержали жителя Ижевска. Произошло это после того, как на пульт централизованной охраны около 22:30 поступил сигнал из круглосуточного зала обслуживания клиентов одного из банков на ул. И. Закирова.
Началось все с того, что рядом проживающий 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил мгновенно разбогатеть, а может ему просто не хватало на дополнительную дозу горячительного. Он зашел в помещение с зелеными банкоматами и каким-то образом вскрыл нижнюю дверцу одного из них с помощью... ключей от своей квартиры. Но оказалось не все так просто. Внутри стоял денежный ящик с кодовым замком, который уж точно не откроется лежащими в кармане любыми ключами. «Здесь нужен инструмент посерьезнее», - подумал он и пошел домой. А вскоре вернулся, вооружившись стамеской и напильником.
И тут вошли они. Еще при вскрытии дверцы на место срабатывания сигнализации незамедлительно выехал экипаж группы задержания. Беседа правоохранителей с мужчиной, который с домашними инструментами стоял у слегка покореженного банкомата, была недолгой.
Неумелого преступника доставили в отдел полиции, где по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в хранилище возбудили против него уголовное дело. За такие действия полагается наказание - лишения свободы на срок до 5 лет.
Когда задержанный протрезвел, ему рассказали, что в ящике том лежали 160 тыс. рублей, но этот факт уже мало интересовал мужчину.
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