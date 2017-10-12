Ижевчанина со стамеской и напильником задержали у приоткрытого банкомата

Опубликована: Сегодня 12:31

фото: http: miranda-company.ru
С поличным, когда он ковырял стамеской и напильником денежный сейф банкомата, полицейские задержали жителя Ижевска. Произошло это после того, как на пульт централизованной охраны около 22:30 поступил сигнал из круглосуточного зала обслуживания клиентов одного из банков на ул. И. Закирова.

Началось все с того, что рядом проживающий 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил мгновенно разбогатеть, а может ему просто не хватало на дополнительную дозу горячительного. Он зашел в помещение с зелеными банкоматами и каким-то образом вскрыл нижнюю дверцу одного из них с помощью... ключей от своей квартиры. Но оказалось не все так просто. Внутри стоял денежный ящик с кодовым замком, который уж точно не откроется лежащими в кармане любыми ключами. «Здесь нужен инструмент посерьезнее», - подумал он и пошел домой. А вскоре вернулся, вооружившись стамеской и напильником.

И тут вошли они. Еще при вскрытии дверцы на место срабатывания сигнализации незамедлительно выехал экипаж группы задержания. Беседа правоохранителей с мужчиной, который с домашними инструментами стоял у слегка покореженного банкомата, была недолгой. 

Неумелого преступника доставили в отдел полиции, где по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в хранилище возбудили против него уголовное дело. За такие действия полагается наказание - лишения свободы на срок до 5 лет.

Когда задержанный протрезвел, ему рассказали, что в ящике том лежали 160 тыс. рублей, но этот факт уже мало интересовал мужчину.
Загрузка...
Теги
строительство рейтинг ДТП спортсмен оружие траур инвалид видео молодежь Владимир Путин финансы вода Удмуртия ремонт конкурс СМИ Украина физкультура штраф безопасность убийство депутат бизнес наркотики кино пристав СКП пожар дети терроризм торговля Ижевск музыка школа Дмитрий Медведев МЧС Балезино полиция образование Малая Пурга дороги США телевидение ЖКХ природа мода здоровье лес Голливуд транспорт самолет Госсовет УР творчество ГИБДД выборы ИжГТУ медицина Игра бюджет преступление животные Интернет технологии религия погода хоккей Новый год/Рождество ветеран семья футбол Сарапул Москва Ува свадьба Россия правительство Глазов зоопарк звезда долг промышленность Ижавто алкоголь ГЖД розыск прокуратура Воткинск туризм Александр Волков армия праздник банк занятость Можга выставка Завьялово суд МВД фестиваль пенсия
Все теги
Яндекс.Погода