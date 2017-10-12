Смерть голой россиянки в Доминикане попала на видео

Опубликована: Сегодня 13:44

фото: скриншот видео
Гибель 35-летней туристки из Челябинской области в Доминикане нечаянно записала на камеру телефона ее подруга, сидевшая за рулем.

На кадрах видно, что девушка в одних трусиках высовывается из окна движущегося автомобиля, но в какой-то момент она вытягивается слишком далеко, и водитель не успевает отреагировать на дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины. Ее тут же доставили в больницу, однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти девушку.
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