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Смерть голой россиянки в Доминикане попала на видео
Опубликована: Сегодня 13:44 Гибель 35-летней туристки из Челябинской области в Доминикане нечаянно записала на камеру телефона ее подруга, сидевшая за рулем.
На кадрах видно, что девушка в одних трусиках высовывается из окна движущегося автомобиля, но в какой-то момент она вытягивается слишком далеко, и водитель не успевает отреагировать на дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины. Ее тут же доставили в больницу, однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти девушку.
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