Смерть голой россиянки в Доминикане попала на видео

Опубликована: Сегодня 13:44



фото: скриншот видео фото: скриншот видео

На кадрах видно, что девушка в одних трусиках высовывается из окна движущегося автомобиля, но в какой-то момент она вытягивается слишком далеко, и водитель не успевает отреагировать на дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины. Ее тут же доставили в больницу, однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти девушку.