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Женщину сбили насмерть на трассе «Ижевск-Сарапул»
Опубликована: Сегодня 15:51 Женщину сбили насмерть на трассе «Ижевск-Сарапул». Произошло ДТП накануне, 11 октября в 18.40.
80-летняя женщина переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, без световозвращающих элементов на одежде. В это время ее сбил водитель автомобиля «Рено» - мужчина, 1962 года рождения. В результате наезда пенсионерка получила смертельную травму.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает:
В обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
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