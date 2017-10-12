Женщину сбили насмерть на трассе «Ижевск-Сарапул»

Опубликована: Сегодня 15:51



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

80-летняя женщина переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, без световозвращающих элементов на одежде. В это время ее сбил водитель автомобиля «Рено» - мужчина, 1962 года рождения. В результате наезда пенсионерка получила смертельную травму.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает:В обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.