Лже-соцработницы украли у пожилой ижевчанки 205 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 09:41

фото: irivne.info
Полицейские разыскивают в Ижевске двух женщин, которые, представившись «социальными работниками по защите пенсионеров», украли у женщины все её сбережения. Сообщение о преступлении от 82-летней пенсионерки поступило в дежурную часть накануне, 12 октября, около 15 часов.

Около полудня в дверь квартиры дома по ул. Металлистов постучались. Пожилая хозяйка увидела перед собой двух ранее незнакомых ей молодых женщин, которые представились «социальными работниками по защите пенсионеров». «В стране проводится денежная реформа, в результате которой все хранящиеся денежные средства могут обесцениться вдвое», - сообщили нежданные гостьи. Они попросили женщину показать им все её денежные купюры, якобы для проверки. Не увидев в этом ничего предрассудительного, хозяйка денег показала им купюры, после чего убрала в карман. Тогда лже-соцработницы предложили ей написать заявление, благодаря которому, якобы, смогут «спасти» её сбережения от обесценивания. Пропажу денег пенсионерка обнаружила уже после ухода злоумышленниц.

Рассказывая правоохранителям о случившемся, пенсионерка уверенно сообщила, что все её сбережения были похищены из кармана незаметно для неё в момент, когда она писала заявление. Она лишилась 205 тыс рублей.

Уголовное дело завели по п. «в», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба из одежды потерпевшей»). В настоящее время проводится розыск злоумышленниц, это две женщины на вид 30 лет, рост 160 и 170 см, обе среднего телосложения, смуглые, с темными волосами, речь с акцентом.

Управление МВД России по г. Ижевску напоминает гражданам, особенно пожилого возраста: информация о проведении денежной реформы не соответствует действительности. Вся информация, касающаяся финансового благополучия граждан предварительно широко освещается в средствах массовой информации. Социальные работники, работники пенсионного фонда РФ и других организаций сферы услуг не оказывают услуг, связанных с денежными операциями, на дому. Остерегайтесь мошенников!

В случаях совершения в отношении вас аналогичного преступления, владения информацией о местонахождении похожих по приметам злоумышленниц незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных 102).
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