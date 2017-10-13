Продукт, приводящий к ухудшению зрения, вычислили американские ученые

Опубликована: Сегодня 10:52



фото: about.rbth.com фото: about.rbth.com

За исследование отвечала группа ученых из Сиднейского университета Колорадо. После экспериментов эксперты рассказали, что избыточный инсулин, вырабатываемый организмом из-за потребления мучных продуктов, негативно влияет на здоровье глаз, а в частности на глазное яблоко. Из-за постоянного чрезмерного получения организмом хлебобулочных продуктов питания, глазное яблоко подвергается изменениям и удлиняется, что приводит к близорукости.Данные исследования могут помочь устранить резкое увеличение заболевших близорукостью в развитых странах за последние два столетия. Именно из-за обильной любви к мучным изделиям в ряде стран, как говорят ученые, у многих развита близорукость. По данным медиков, около 30% населения Европы страдает этим недугом.