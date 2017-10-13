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Продукт, приводящий к ухудшению зрения, вычислили американские ученые
Опубликована: Сегодня 10:52 Американским ученым удалось выяснить, что чрезмерное употребление мучных изделий может привести к ухудшению зрения и развитию близорукости. Наиболее негативное воздействие от хлебобулочных изделий идет на глазное яблоко, пишет Oane.ws.
За исследование отвечала группа ученых из Сиднейского университета Колорадо. После экспериментов эксперты рассказали, что избыточный инсулин, вырабатываемый организмом из-за потребления мучных продуктов, негативно влияет на здоровье глаз, а в частности на глазное яблоко. Из-за постоянного чрезмерного получения организмом хлебобулочных продуктов питания, глазное яблоко подвергается изменениям и удлиняется, что приводит к близорукости.
Данные исследования могут помочь устранить резкое увеличение заболевших близорукостью в развитых странах за последние два столетия. Именно из-за обильной любви к мучным изделиям в ряде стран, как говорят ученые, у многих развита близорукость. По данным медиков, около 30% населения Европы страдает этим недугом.
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