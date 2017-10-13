Пятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:03



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Совершила наезд на пешехода 35-летняя женщина - водитель автомобиля «ВАЗ». Отмечается, что на нерегулируемом пешеходном переходе в этот момент находилась женщина с двумя дочками: одна из них получила травмы и была госпитализирована.