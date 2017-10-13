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Пятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:03 Пятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ижевске. По сообщению 1-го отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошло ДТП в четверг, 12 октября, в 11.56 напротив дома №87 по ул. Дзержинского.
Совершила наезд на пешехода 35-летняя женщина - водитель автомобиля «ВАЗ». Отмечается, что на нерегулируемом пешеходном переходе в этот момент находилась женщина с двумя дочками: одна из них получила травмы и была госпитализирована.
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