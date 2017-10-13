В Ижевске 59-летнюю женщину подозревают в угоне иномарки

Опубликована: Сегодня 13:14



фото: zheldorinform.ru фото: zheldorinform.ru

По подозрению в краже была задержана 59-летняя женщина. Оказалось, что она уже продала данный автомобиль малознакомым лицам, которые вывезли его на эвакуаторе и сдали в пункт разборки автомобилей.Теперь полицейские разбираются в этом деле, а женщину ждет наказание - вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.