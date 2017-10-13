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В Ижевске 59-летнюю женщину подозревают в угоне иномарки
Опубликована: Сегодня 13:14 В полицию с сообщением об угоне обратился 38-летний житель Ижевска. Он рассказал, что от одного из домов по ул.Халтурина был похищен его автомобиль иностранного производства стоимостью 400 тыс рублей. Правоохранители по факту кражи в крупном размере возбудили уголовное дело.
По подозрению в краже была задержана 59-летняя женщина. Оказалось, что она уже продала данный автомобиль малознакомым лицам, которые вывезли его на эвакуаторе и сдали в пункт разборки автомобилей.
Теперь полицейские разбираются в этом деле, а женщину ждет наказание - вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.
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